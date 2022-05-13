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МО РФ: из ЛДНР и Украины за сути эвакуировано почти 23 тысячи человек

22:10 13.05.2022
По словам представителя МО России, государственную границу Российской Федерации пересекли 168 765 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 2 889 за прошедшие сутки.
МО РФ: из ЛДНР и Украины за сути эвакуировано почти 23 тысячи человек
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенок. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуирован уже 1 260 241 человек, из которых 218 814 - дети.

Кроме того, как заявил представитель МО РФ, государственную границу Российской Федерации пересекли 168 765 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 2 889 за прошедшие сутки.

«Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 357,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 002 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передана 231 тонна гуманитарной помощи», - рассказал Михаил Мизинцев.

По словам представителя МО России, 13 мая проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 552,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении штабов теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ в районах Золотого и Врубовки ЛНР. Также отмечалось, что в результате ударов ВС РФ уничтожены свыше 300 националистов, а также выведены из строя 37 единиц военной техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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