МО РФ: в районах Золотого и Врубовки ЛНР уничтожены штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ

Также отмечается, что в результате ударов ВС РФ уничтожены свыше 300 националистов, а также выведены из строя 37 единиц военной техники.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Луганской Народной республике в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады украинской армии.

«Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Также отмечается, что в результате ударов ВС РФ уничтожены свыше 300 националистов, а также выведены из строя 37 единиц военной техники.

Ранее в Кремле сообщили о том, что министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу проинформировал участников оперативного совещания Совбеза о ходе специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также в ходе совещания состоялся обмен мнениями по решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.