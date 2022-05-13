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МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб

21:40 13.05.2022
Как сообщили в Минобороны, боевики нацбатов делают это на фоне нарастающего топливного кризиса.
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
© Фото: Diego Herrera Keystone Press Agency Globallookpress
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В Харьковской области боевики украинских националистических батальонов спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, подобное поведение для боевиков стало нормой, и они делают это на фоне нарастающего топливного кризиса.

«При этом, официальный Киев указанные преступления, уже ставшие обыденными, старается не замечать. Такое бездействие официальных властей расценивается боевиками как молчаливое одобрение творимого ими беспредела», - отметил Михаил Мизинцев на брифинге.

Вместе с тем в Северодонецке Луганской Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Вилесова националисты оборудовали огневые точки. По словам представителя МО России, жителей насильно удерживают в своих квартирах.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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