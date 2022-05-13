МО РФ: неонацисты оборудовали опорный пункт в психиатрической больнице Путивля ДНР

По словам представителя МО России, неонацисты во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы.

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В здании психиатрической больницы Путивля Донецкой Народной Республики неонацисты оборудовали опорный пункт. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам представителя МО России, неонацисты во дворе разместили тяжелое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении трех командных пунктов ВСУ оперативно-тактической и армейской авиацией Российской Федерации. По сообщению МО РФ, российская авиация также поразила 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов