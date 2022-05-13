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МО РФ: уничтожено 845 БПЛА ВСУ с начала спецоперации

20:16 13.05.2022
По словам официального представителя МО РФ, в частности, уничтожено 165 самолетов и 125 вертолетов ВСУ с начала спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению МО РФ, также были уничтожены 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники с начала спецоперации.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило о поражении 153 районов сосредоточения войск Украины оперативно-тактической и армейской авиацией Российской Федерации. Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в районе города Харьков были уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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