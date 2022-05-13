МО РФ: украинские военные оборудовали огневые точки в школах Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска

По словам начальника НЦУО РФ, жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности.

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Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска. По его словам, жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности.

«В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы № 73, 117, 145, гимназии № 14, 43), Доброполья (школа № 3), Константиновки (школы № 5, 3) и Краматорска (школа № 2) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО», - сказал на брифинге начальник НЦУО РФ.

Ранее в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника украинских вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.