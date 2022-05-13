Армия МО РФ: российские средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в Харьковской области и ДНР Беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха в Харьковской области и Горловка в ДНР, сообщили в МО РФ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника украинских вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горлдовка Донецкой Народной Республики», - подчеркнул Конашенков. Ранее российские военные уничтожили производственные мощности украинского НПЗ в Кременчуге. Также, как уточнили в Минобороны России, уничтожены резервуары с топливом, предназначавшимся для снабжения группировки украинских войск. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика