Мантуров: гособоронзаказ по судостроению исполняется почти на 100 процентов, несмотря на санкции

Глава Минпромторга также прокомментировал уход из России компании Siemens. И напомнил о принятом недавно решении параллельного импорта - возможности закупок через дружественные страны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В условиях санкций гособоронзаказ по судостроению исполняется практически на 100%, переносы, когда они есть, в основном не связаны с поставками.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также прокомментировал уход из России компании Siemens. И напомнил о принятом недавно решении параллельного импорта - возможности закупок через дружественные страны.

«У наших предприятий, кто заинтересован был до этого в продукции Siemens, будет мотивация к тому, чтобы использовать те доступные ресурсы и предложения, которые не ограничивают поставку своей продукции на наш рынок своим присутствием. Поэтому мы не видим сложностей по реализации этих планов», - заметил Мантуров.

Ранее сообщалось о завершении стендовых испытаний первого опытного авиадвигателя ПД-8.