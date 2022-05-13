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Мантуров: гособоронзаказ по судостроению исполняется почти на 100 процентов, несмотря на санкции

Тимур Шерзад
18:50 13.05.2022
Глава Минпромторга также прокомментировал уход из России компании Siemens. И напомнил о принятом недавно решении параллельного импорта - возможности закупок через дружественные страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В условиях санкций гособоронзаказ по судостроению исполняется практически на 100%, переносы, когда они есть, в основном не связаны с поставками.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также прокомментировал уход из России компании Siemens. И напомнил о принятом недавно решении параллельного импорта - возможности закупок через дружественные страны.

«У наших предприятий, кто заинтересован был до этого в продукции Siemens, будет мотивация к тому, чтобы использовать те доступные ресурсы и предложения, которые не ограничивают поставку своей продукции на наш рынок своим присутствием. Поэтому мы не видим сложностей по реализации этих планов», - заметил Мантуров.

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