«Показать зубы»: как Белград возобновил работу над отзывом признания независимости Косово третьими странами

В Косово не скрывают тот факт, что резкую перемену настроений в Европе, связанную с проведением РФ спецоперации на Украине, в Приштине используют, чтобы решить свои проблемы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

За 14 лет, прошедших с провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке, эту территорию Сербии самостоятельным государством уже признали Международный олимпийский комитет, ФИФА, УЕФА, Всемирный банк, МВФ и около сотни стран мира. Причем ООН, Всемирная торговая организация и даже Интерпол делать этого не спешили. Зато Совет Европы, откуда совсем недавно вышла Россия, кажется, не против распахнуть Приштине двери, несмотря на то что как минимум треть его участников выступают против признания суверенитета Косово.

«Сегодня мы открыли новую главу в вопросе членства Косово в Совете Европы. Сегодня начинается процедура рассмотрения нашего заявления. Самая демократическая страна в регионе, Косово, заслуживает быть членом Совета Европы. Этот процесс, который мы начали сегодня, завершится полноправным членством Косово в Совете Европы», - сказала министр иностранных дел непризнанной Республики Косово Доника Гервала-Шварц.

В Косово не скрывают тот факт, что резкую перемену настроений в Европе, связанную с проведением РФ спецоперации на Украине, в Приштине используют, чтобы решить свои проблемы. Президент Сербии Александр Вучич провел экстренное заседание Совета Безопасности и обещает «показать зубы», конечно, сугубо дипломатическим путем. Призыву Сербии отказаться от признания суверенитета Косово уже последовали как минимум четыре страны, одной из которых может быть Египет.

«Этот их шаг к членству в Совете Европы является кульминацией цинизма. Можете себе представить, что месяц назад и три месяца назад, 16 января, Приштина запретила голосовать сербам на выборах и в этом же году просит принять ее в организацию, которая защищает демократию и права человека, и это кто-то поддержит? Если такое случится, то это будет феноменально!» - отметила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Одним из наиболее вероятных объяснений этому называют попытку оказать давление на Сербию, которая до сих пор считалась одним из главных союзников России в Европе. И пусть против вступления в Европейский союз в стране выступает уже подавляющее большинство граждан, официальный Белград до сих пор был готов выполнять взятые на себя обязательства.

Вучич двумя годами ранее при посредничестве президента США Дональда Трампа даже подписал соглашение о нормализации экономических отношений с Приштиной. Однако вскоре данный документ, за подписью премьера Косово, не принял местный парламент.

«То давление, которое на Белград усиливается, это объективно так. И, собственно, это никем не скрывается. Вопрос европейской безопасности будет обсуждаться только с теми странами, которые ввели санкции против РФ», - считает руководитель отдела Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время неформального ужина с Александром Вучичем в очередной раз призывал поддержать его санкции против России. И пусть президент Сербии как минимум трижды не стал их блокировать, этого больше недостаточно. От страны, в 90-х подвергшейся бомбардировкам НАТО, требуют не только признать суверенитет нынешней ее части, но и не препятствовать вступлению Косово в Совет Европы, а впоследствии и в сам Североатлантический альянс.