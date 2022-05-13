Небензя: РФ предоставит СБ ООН новые сведения о работе биолабораторий США на Украине

По словам постпреда РФ в ООН, Россия планирует задействовать статьи 5 и 6 КБТО для расследования биологической деятельности США на Украине.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ представит в Совете Безопасности ООН новые свидетельства о деятельности биолабораторий США на Украине. При этом постпред отметил, что российская сторона намерена задействовать статьи 5 и 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) для проведения расследования биологической деятельности США на Украине.

«Нами уже накоплен значительный объем материалов, прямо указывающих на факты нарушения США и Украиной КБТО, мы продолжаем собирать эти материалы и анализировать. Как только работа по сбору материалов будет завершена, мы представим их совету для проведения расследования», - цитирует РИА Новости слова Небензи с заседания СБ ООН.

Ранее Василий Небензя сообщил, что за годы после Майдана киевский режим проводит тотальную украинизацию учебного процесса. Постпред принес с собой украинский учебник по географии, чтобы наглядно продемонстрировать подмену исторических фактов в образовательных программах Украины.