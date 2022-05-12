«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что за годы после Майдана киевский режим проводит тотальную украинизацию учебного процесса. Причем подмене фактов больше всего подвергаются учебники истории и географии. Постпред принес с собой украинский учебник по географии, чтобы наглядно продемонстрировать подмену исторических фактов в образовательных программах Украины.
«Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите - почитайте учебник. В нем железная логика: поскольку предки французов - это галлы, то они пришли из Галичины», - обратился Небензя к французскому коллеге в ходе заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.
Ранее Василий Небензя заявил, что Украина должна закрепить в своей конституции отказ от присоединения к НАТО. Кроме того, он отметил, что демилитаризация Украины и ее отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу остаются условиями прекращения огня.