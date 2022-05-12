«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что за годы после Майдана киевский режим проводит тотальную украинизацию учебного процесса. Причем подмене фактов больше всего подвергаются учебники истории и географии. Постпред принес с собой украинский учебник по географии, чтобы наглядно продемонстрировать подмену исторических фактов в образовательных программах Украины.

«Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите - почитайте учебник. В нем железная логика: поскольку предки французов - это галлы, то они пришли из Галичины», - обратился Небензя к французскому коллеге в ходе заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее Василий Небензя заявил, что Украина должна закрепить в своей конституции отказ от присоединения к НАТО. Кроме того, он отметил, что демилитаризация Украины и ее отказ от присоединения к Североатлантическому альянсу остаются условиями прекращения огня.