«Нас спасли толстые стены»: репортер «Звезды» рассказал о попадании под обстрел в ЛНР

Всего возле территории храма произошло шесть выстрелов, но с часть никто серьезно не пострадал.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев рассказал, что попал под обстрел в окрестностях города Рубежное в Луганской Народной Республике. В результате съемочной группе пришлось укрыться в местном храме вместе с местными жителями.

«Всего было шесть выстрелов, растянутые по времени где-то на час. Слышали где-то звук выстрела, команду "всем лечь" и прилетало где-то в районе храма, где-то на территорию, иногда в само здание. Стены толстые нас спасли. Никто не пострадал кроме одного из прихожан - ему осколками посекло лицо», - рассказал корреспондент.

После того, как наступило затишье, съемочная группа направилась к машинам, которые водители предварительно укрыли за заборами. Журналисты сели в автомобили и покинули опасное место.

Ранее Гвоздев рассказал об эвакуации жителей из Рубежного. На помощь к ним прибыли бойцы Росгвардии из Чеченской Республики.