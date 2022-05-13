В МО РФ опубликовали архивные документы о зверствах нацистов на территории Латвии

В Минобороны России подчеркнули, что правду и память об освободителях, воинах Красной армии, не отменить, ее невозможно снести бульдозерам. Она всегда будет храниться не только в военных архивах, но и в сердцах людей.

© Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует архивные документы о германских зверствах на территории Латвии во время Великой Отечественной войны.

«В дни, когда Латвия планирует снести памятник воинам-освободителям, а в стране возбуждают уголовные дела против граждан, пришедших к памятнику в парке Победы в Риге, важно помнить о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Латвии», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Опубликованные документы повествуют о зверствах солдат и офицеров вермахта в концентрационном лагере Саласпилс - там пленных специально заражали смертельными болезнями и морили голодом. Заключенные концлагеря становились объектами жутких медицинских опытов. У детей забирали кровь для раненых германских солдат.

В Минобороны России подчеркнули, что правду и память об освободителях, воинах Красной армии, не отменить, ее невозможно снести бульдозером. Она всегда будет храниться не только в военных архивах, но и в сердцах людей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов