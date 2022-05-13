Посол РФ в Варшаве сообщил о заморозке счетов посольства Польши в России

Напомним, 9 мая неизвестные напали на российского посла в Польше во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что счета польского посольства в РФ были заморожены в качестве ответных мер на аналогичные действия властей Варшавы. Напомним, в Польше неизвестные атаковали Сергея Андреева. Дипломата облили сиропом во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.

«Естественно, в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», - отметил Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

Позднее дипломат прокомментировал нападение на себя. По словам Сергея Андреева, оно было тщательно спланировано. Кроме того, он крайне сомневается в том, что работа по организации акции могла остаться незамеченной польскими правоохранителями.