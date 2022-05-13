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В МИД РФ заявили о неудачной попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ в Вашингтоне

Алексей Курильченко
12:43 13.05.2022
Как сообщила Мария Захарова, агенты совершили два «подхода» к журналисту с цель оказать на него давление.
В МИД РФ заявили о неудачной попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ в Вашингтоне
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Агенты Федеральной службы безопасности США пытались вовлечь в «сотрудничество» руководителя корреспондентского пункта в Вашингтоне одного из российских СМИ. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, попытка была безуспешной.

«Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два "подхода" агентов Федерального бюро расследований к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна - выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его "сотрудничество"», - говорится в заявлении Захаровой.

Ранее Захарова в эксклюзивном комментарии для телеканала «Звезда» отреагировала на решение правительства Латвии разорвать соглашение с Россией о неприкосновенности памятников советским воинам. По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство уже несколько лет фиксирует акты посягательства на исторические мемориалы.

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