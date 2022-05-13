В стране и мире МИД Британии внес Алину Кабаеву в санкционный список Алексей Курильченко Ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. © Фото: BEAUTIFUL SPORTS, U. Fassbender, Globallookpress Читайте нас на: Министерство Великобритании внесло в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Основанием для ограничений стала работа спортсменки в качестве председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа». Согласно документу на сайте британского правительства, ограничения подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в королевство. В начале мая британские власти ввели очередные антироссийские санкции. Ограничительные меры были приняты в отношении ряда журналистов. В Британию запрещен въезд военным корреспондентам Евгению Поддубному, Александру Коцу, Дмитрию Стешину, Михаилу Леонтьеву. Их банковские счета в стране, если таковые обнаружатся, будут заморожены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика