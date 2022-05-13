Первые социально значимые объекты Мариуполя подключены к электросети

Специалистами определен перечень социально-значимых объектов Мариуполя, согласно которому в приоритетном порядке они будут подключаться к электроснабжению.

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В Мариуполе постепенно налаживают электроснабжение. Так, власти Донецкой Народной Республики подключили электропитание к первым социально значимым объектам города.

Среди прочих объектов к электроснабжению были подключены больница скорой медицинской помощи, дерматовенерологический диспансер и станция скорой медицинской помощи. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство угля и энергетики ДНР.

Отмечается, что специалистами определен перечень социально-значимых объектов Мариуполя. Согласно ему в приоритетном порядке они будут подключаться к электроснабжению наряду с населением.

Немногим ранее сообщалось, что рядом с территорией комбината «Азовсталь» разрушены дома и отсутствует вода. При этом на улицах, прилегающих к предприятию, продолжают жить люди.

Это зона считается «красной», поэтому сюда пока не возят гуманитарную помощь, продукты и воду, но в скором времени обещают все наладить.