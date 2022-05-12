Отсутствие воды и разрушенные дома: как живут люди на улицах рядом с «Азовсталью»

Зона на данный момент считается «красной», поэтому сюда пока не возят гуманитарную помощь, продукты и воду, но в скором времени обещают все наладить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории завода «Азовсталь» сегодня очень громко. При этом на улицах, прилегающих к предприятию продолжают жить люди. Это зона считается «красной», поэтому сюда пока не возят гуманитарную помощь, продукты и воду, но в скором времени обещают все наладить.

Большинство жителей улицы уехали. Остались те, кому идти некуда. Здесь и старики и дети. Основная проблема, это конечно отсутствие воды. Пока помогают военнослужащие, но этого все же недостаточно.

В памяти людей еще свежи воспоминания, как националисты расстреливали их дома прямой наводкой. Били из гранатометов и Птуров, прямо по жилым домам.

«Спускаюсь и вспышка такая. Бух! Все, на два уха полуглухой», - вспоминает Александр, местный житель.

От дома Александра остался один фундамент. Сейчас вместе с женой и тестем он живет в подвале. Сашу здесь прозвали богом электричества. Мужчина сумел наладить оставшиеся у соседа солнечные батареи, и теперь, благодаря ему, у соседей есть связь с внешним миром.

Вся улица стала одной большой семьей. Под звуки канонады готовят еду на несколько домов. На плите кипит кастрюля с супом, дети играют в палатках.

Как бы не крепились эти люди, в глазах все же читается боль. Разрушенные дома со временем восстановят. Починят водопровод и энергосети. А те, кто загнал их в подвалы, сейчас сами заперты в подземельях «Азовстали». И у людей здесь одно желание: чтобы националистов больше никогда не было в их городе.