В КЧР задержали сторонника ИГИЛ*, готовившего теракт на объектах органов власти

При обыске у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки.

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В Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в РФ организации ИГИЛ*, готовившего теракт на объектах органов власти и правопорядка.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, злоумышленника задержали в Карачаевске. При обыске у него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки.

В отношении задержанного заведено уголовное дело о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.

Накануне, 28 апреля, сообщалось о предотвращении теракта в ТЦ в Симферополе. По данным ЦОС ФСБ, теракт готовил бывший украинский морпех, действовавший по указке националистов из полка «Азов»**.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.