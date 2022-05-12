«Жестокость и пещерная ненависть»: Захарова об уничтожении в Европе мемориалов времен ВОВ

По словам дипломата, на протяжении нескольких лет МИД РФ фиксировал регулярные акты вандализма и попытки уничтожить мемориалы, посвященные Второй мировой войне.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эксклюзивном комментарии для телеканала «Звезда» отреагировала на решение правительства Латвии разорвать соглашение с Россией о неприкосновенности памятников советским воинам. По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство уже несколько лет фиксирует акты посягательства на исторические мемориалы.

«Называющая себя "цивилизованной" Европа развернула настоящую войну с памятниками героям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны достаточно давно. Длится это не первый год - длится это десятилетиями. Наверное, не проходило недели, чтоб МИД не фиксировал очередного акта вандализма или попыток сноса, переноса захоронений советских солдат, мемориальных комплексов, которые посвящены их подвигу. Этой работой (фиксированием. - Прим. ред.) занималось наше посольство, дипломаты, МИД. Но с каждым годом жестокость и пещерная ненависть к истории, истории подвига становилась все круче и все жестче... Мы документально фиксировали десятилетиями тенденцию, которая только набирала обороты», - сообщила Захарова.

Ранее депутаты латвийского сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.