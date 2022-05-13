В стране и мире Песков назвал возмутительными слова премьера Польши об «искоренении русского мира» Алексей Курильченко Представитель Кремля считает, что такие высказывания показывают, как сильно «метастазы» русофобии поразили польское общество. © Фото: Simone Kuhlmey, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «необходимость искоренить русский мир» возмутительны и неприемлемы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и польское общество в нашему, к сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», - сказал Песков. Ранее вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая заявил, что заявление польского премьера Матеуша Моравецкого об «искоренении русского мира» являются преступлением и позором. Напомним, Моравецкий опубликовал в Telegraph статью, в которой рассуждал о том, что Польшу следует «искоренить идеологию русского мира», которая якобы угрожает Европе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика