Яровая назвала преступлением заявления Польши об «искоренении русского мира»

По словам вице-спикера ГД, Морваецкий своими словами осквернил память тысяч поляков, участвовавших во Второй Мировой войне.

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Вице спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая заявил, что заявление польского премьера Матеуша Моравецкого об «искоренении русского мира» являются преступлением и позором. Премьер в своей колонке для Telegraph написал, что в стране нужно «искоренить эту чудовищную идеологию» и сравнил ее с раковой опухолью.

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши - это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление... Русский мир - это миллионы людей. "Искоренить" идеологию? Это о чем? Отобрать язык, душу, веру, милосердие, идеалы семьи и добра, жизнь? Преступление в том, что своим призывом премьер-министр предлагает искоренить все это», - цитирует депутата пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее Моравецкий опубликовал в Telegraph статью, в которой рассуждал о том, что Польшу следует «искоренить идеологию русского мира», которая якобы угрожает Европе.

«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», - пишет премьер.

Ранее, 9 мая, на посла РФ в Польше было совершено нападение. Дипломата облили красным сиропом во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве.