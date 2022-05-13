В Брянской области обесточены порядка 230 населенных пунктов из-за непогоды

Отмечается, что на территории области упало около 370 деревьев, которые повредили порядка 19 автомобилей.

© Видео: strnov, Вконтакте © Фото: strnov, Вконтакте

Непогода разбушевалась в Брянской области. Так, в результате разгула стихии без электричества остались около 230 населенных пунктов. Неблагоприятные условия погоды сопровождались сильным дождем, грозой и порывистым ветром до 27 метров в секунду. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Также в региональном МЧС сообщили о пострадавших - двое взрослых людей и ребенок. Отмечено, что в ликвидации последствий стихийного бедствия задействовано более одной тысячи человек и 300 машин.

«Электроснабжение отключено в 226 населенных пунктах 27 муниципальных образований области. На территории области упало порядка 370 деревьев, которые повредили порядка 19 автомобилей», - приводит информацию агентство.

Ранее говорилось о введении в 49 регионах России особого противопожарного режима. Отмечено, что проблема лесных пожаров в России в этот раз пришла почти на месяц раньше по причине сильного штормового ветра и отсутствия осадков.