В МО РФ сообщили об уничтожении радиолокационной станции украинского С-300 под Одессой

Всего оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники за сутки.

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Силами ВКС России была поражена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, которая была расположена в районе города Одесса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе Одессы уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - заявил Конашенков.

Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения, расположенный в Харьковской области.

Представитель Минобороны добавил, что ракетные войска и артиллерия уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, который располагался в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов