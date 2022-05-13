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Мать пришедшего с флагом РФ к мемориалу в Риге юноши объяснила его поступок

Алексей Курильченко
10:46 13.05.2022
По словам женщины, поступок ее сына не был провокацией, а лишь попыткой высказаться о добре и мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Светлана Васильева - мама юноши, пришедшего к рижскому памятнику Освободителям с российским флагом, - рассказала телеканалу «Звезда» о его аресте. По словам женщины, арест случился уже после того, как ее сын Александр покинул территорию мемориала - до этого ему удалось договорится с правоохранителями.

«К нему подошли полицейские, сделали замечание - сказали, что российский флаг запрещен. Он с ними отошел в сторону, абсолютно спокойно попросил показать законное основание и сказал, что готов убрать флаг, если он вне закона. После дискуссии выяснилось, что полиция немного иначе интерпретировала закон. Через какое-то время они перед ним извинились и отпустили. Он остался с флагом, возложил цветы, поставил свечки, попел песни. И через час, когда он уже выходил из толпы, его арестовали», - рассказала Светлана.

По ее словам, Александр находится в следственном изоляторе, а в ближайшее время его переведут в тюрьму. Светлана полагает, что ее сына суд может арестовать на два месяца.

Также женщина объяснила мотивы своего сына. Его поступок не был провокацией - Александра многое связывает с Россией, и он хотел напомнить латвийцам о дружбе между двумя народами.

«Во-первых, мой ребенок учится в Москве. У него с Россией есть некая духовная связь. Еще он болеет за российские команды, и у него всегда был флаг, как у болельщика. Он хотел показать, что русский человек - это не зло, это не провокация. Что мы должны, мы можем все дружить. По пути он встретил украинца, который сначала разозлился, но они нашли общий язык. И это он хотел донести возле памятника. Он каждый год приходит на 9 Мая к памятнику - для него это важный день. И его также оскорбил поступок латвийских властей. Провокации не было, даже в его словах слышны призывы о мире, добре и свободе, которых, как выясняется, не очень много здесь», - рассказала Светлана.

Напомним, Александра арестовали после того, как он 10 мая подошел к памятнику Освободителям с российским флагом. При этом поступок юноши массово поддержали присутствовавшие у мемориала.

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