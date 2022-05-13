Черноморскому флоту России исполнилось 239 лет

День Черноморского флота установлен в 1996 году. 13 мая 1783 года часть Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева вошла в Ахтиарскую бухту. Месяц спустя в ней был заложен город Севастополь - сегодня это один из трех городов федерального значения в России.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Сегодня, 13 мая, Черноморский флот России отмечает свою годовщину - ему исполняется 239 лет.

День Черноморского флота установлен в 1996 году. 13 мая 1783 года часть Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Клокачева вошла в Ахтиарскую бухту. Месяц спустя в ней был заложен город Севастополь - сегодня это один из трех городов федерального значения в России.

Сегодня Черноморский флот участвует в борьбе с украинским национализмом в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса, активно поддерживая действия Сухопутных войск, уничтожая военную инфраструктуру Украины.

Пример такой боевой работы - опубликованные ранее кадры пуска высокоточных ракет «Калибр» подводной лодкой Черноморского флота. Целью были объекты военной инфраструктуры Украины.

Черноморский флот защищает южные границы России, обеспечивает безопасность судоходства, осуществляет внешнеполитические акции в важных районах Мирового океана. Он имеет в своем составе надводные корабли, дизельные подлодки, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, а также части береговых войск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов