СМИ сообщили о нападении на генконсульство Турции в Париже с применением взрывчатки

Сообщается, что в результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства, пострадавших нет.

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Как сообщают СМИ, во французской столице генеральное консульство Турции подверглось нападению. Так, были повреждены окна и стены здания после применения самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий портал sondakika.com.

«Прошлой ночью генеральное консульство Турции в Париже подверглось нападению с применением самодельной взрывчатки. В результате нападения повреждены стены и окна здания генконсульства. Пострадавших нет», - информирует агентство.

Отмечено, что территория дипломатического представительства Турции была оцеплена. Французские правоохранительные органы приступили к расследованию данного инцидента и установлению личностей преступников, а также к определению типа взрывчатого вещества.

Ранее приводилась информация, что военно-воздушные силы Турции отказались от участия в учениях НАТО. Учения Североатлантического альянса Tiger Meet должны пройти с 9 по 22 мая. Предполагалось, что в учениях примут участие турецкие истребители F-16. Решение об отказе было принято из-за разногласий с Грецией.