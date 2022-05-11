В Калининграде задержан планировавший теракт в День Победы сторонник «Правого сектора»*

По данным следствия, задержанный хотел совершить теракт в отношении российских военнослужащих, а затем сбежать на Украину.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Калининграде сторонника организации «Правый сектор»*. По данным следствия, он планировал совершить теракт в канун Дня Победы, а после этого сбежать на Украину для участия в боевых действиях.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации "Правый сектор"*, гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

При обыске у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, а также символику организации.

Ранее ФСБ РФ опубликовала видео задержания неонацистов, которые планировали совершить убийство российского журналиста Владимира Соловьева. Судя по кадрам, сотрудники ФСБ изъяли у фигурантов дела оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.