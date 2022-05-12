Стабилизация обстановки: кадры работы авиации МЧС при тушении пожаров под Курганом

Спасательная авиация уже совершила более 600 сбросов общим объемом более 3,5 тысячи тонн воды.

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МЧС России опубликовало кадры работы авиации, которая продолжает работу по полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве в Курганской области. Массив расположен на территории Юргамышского муниципального округа. Также с помощью инженерной машины разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России осуществляется прокладка минерализованных полос.

Всего с момента пребывания на территории региона двумя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС и вертолетом Ми-8 МЧС России совершено более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысячи тонн.

Группировка МЧС России продолжает работу на территории Зауралья. Основные силы направлены на проливку местности, ранее охваченной природными пожарами. Огнеборцы работают на территориях Кетовского, Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов.

С 10 мая на территории Курганской области введен режим ЧС в связи с установившимися сложными погодными условиями. Как сообщили в МЧС РФ, несмотря на общую стабилизацию лесопожарной обстановки, вновь поступило сообщение о природном пожаре, возникшем в лесном массиве под действием неблагоприятных погодных условий.