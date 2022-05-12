В стране и мире В РФ продлили ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центра страны до 19 мая Алексей Курильченко Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты для полетов в пять российских городов. © Фото: Артур Лебедев, РИА Новости Читайте нас на: Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 19 мая. Об этом сообщается на сайте агентства. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении. Авиакомпаниям также рекомендовали использовать альтернативные маршруты для полетов в Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме. В марте Росавиация приняла решение продлить ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России. Причина запрета - проведение специальной военной операции по защите Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика