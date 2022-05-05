Ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлены до 13 мая

По-прежнему нельзя летать в аэропорты 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Росавиация до 13 мая продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По-прежнему нельзя летать в аэропорты 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендуют искать альтернативные пути маршрута, в частности использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что ограничения были введены после начала специальной военной операции России на Украине из соображений безопасности.