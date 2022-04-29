Экс-министр может выйти на свободу приблизительно 12 мая, если в суд не поступят апелляции.

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев может покинуть колонию после майских праздников в случае, если в суд не поступят апелляции по данному решению. Об этом заявил представитель Московского районного суда в Твери.

«После праздников он должен выйти на свободу, если не поступит апелляций на принятое судом решение», - заявил представитель суда агентству «Интерфакс».

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Вопрос об УДО был положительно рассмотрен в среду, 27 апреля.

Напомним, Алексей Улюкаев в 2017 году был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов. Однако сам чиновник в суде не раз заявлял, что является жертвой провокации. Экс-министра тогда приговорили к восьми годам строгого режима.