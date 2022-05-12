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Полковник США заявил о планах Байдена развязать войну НАТО с РФ при помощи Польши

Алексей Курильченко
08:21 12.05.2022
Бывший советник министр обороны США заявил, что Белый дом планирует столкнуть между собой польскую и российскую армии, что станет поводом для инициации статьи договора НАТО о коллективной обороне.
Полковник США заявил о планах Байдена развязать войну НАТО с РФ при помощи Польши
© Фото: Newspix, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джозеф Байден планирует развязать войну Североатлантического альянса с Россией, используя в качестве повода вторжение польских войск на запад Украины. Об этом в своей статье заявил бывший советник министра обороны Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил что успехи российской армии в ходе специальной военной операции нарушили планы Белого дома.

«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Выход предложила Польша... По неподтвержденным данным из Варшавы, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины» - написал Макгрегор в статье для издания The America Conservative.

По словам отставного офицера, Киев, будучи под контролем США, одобрит вторжение. Возможные боестолкновения польских и российских войск Белый дом планирует использовать в своих интересах.

«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков, включая ракетные- и авиаудары по польским позициям, повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5», - пишет офицер.

Пятая статья договора НАТО о коллективной обороне устанавливает, что агрессия против любого члена альянса расценивается как нападение на все объединение и разрешает использовать все ресурсы для отражения атаки.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил, что Польша и Украина вскоре станут фактически единым государством. В это же время был обнародован приказ о приведении в полную боевую готовность польских десантных частей, а на территории страны начались учения «Защитник Европы» с участием войск НАТО.

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