Губернатор Белгородской области заявил, что Украина обстреляла село Головчино

В результате обстрела ранения получила местная жительница. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

© Фото: Telegram, vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина обстреляла село Головчино, которое располагается примерно в 10 километрах от границы. В результате были зафиксированы разрушения, один человек ранен.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения...Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Впоследствии он сообщил, что в результате обстрела ранения получила местная жительница. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

В конце марта Гладков показал кадры из Журавлевке, приграничного села, куда попало несколько снарядов. В результате серии взрывов был разрушен дом, в двенадцати повредились окна, заборы, а также кровля.