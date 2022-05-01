За сутки более 160 лесных пожаров потушено в России

Отмечено, что пять пожаров на площади 12 272 гектара действуют в Курганской области.

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За минувшие сутки в России ликвидированы более 160 различных лесных пожаров. Общая площадь возгорания суммарно составила 19 877 гектаров. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.04.2022 года в России ликвидировано 162 лесных пожара на площади 19 877 гектаров», - цитирует агентство слова ведомства.

Также сообщается, что 78 лесных пожаров бушевали на площади 20 463 гектара по состоянию на полночь 1 мая. Так, на площади 12 272 гектара действуют пять пожаров в Курганской области.

Ранее сообщалось, что этот регион Зауралья страдает от масштабных пожаров. Сам Курган затянут дымом, в городе чувствуется запах гари. Многие люди потеряли свои дома.

Сейчас им идти некуда: они разъехались по родственникам и друзьям. Курганцы не могут отойти от шока, ведь они потеряли практически все.