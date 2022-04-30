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Курган затянут дымом: как регион страдает от масштабных пожаров

Анатолий Бородкин
Марина Крижановская
00:20 30.04.2022
В столице Зауралья чувствуется запах гари.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Беда обрушилась на Курганскую область - идет огонь. Явление хоть и сезонное, знакомое, но для жителей - это каждый раз трагедия. Ведь люди теряют дома и дачи. От иных из строений пламя оставляет после себя лишь остовы.

Поначалу горел камыш, сухая трава  - ветру раздуть все это ничего не стоило. И вот теперь под угрозой самый центр области. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин - из эпицентра событий.

Стало известно, что огонь в «Малиновку» заходил со стороны железнодорожного полотна - это Транссибирская магистраль.

Со слов жителей, он за пять минут перекинулся в поселение на первый ряд домов. От них почти ничего не осталось - даже фундамент разрушен. Такой высокой была температура.

Дальше огонь пошел гулять по поселку: в садовом товариществе всего 740 домовладений. Многие жители здесь проживали на постоянной основе. То есть это были не дачные владения, а единственное место проживания. Причем для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Сейчас им идти некуда: они разъехались по родственникам и друзьям. Курганцы не могут отойти от шока, ведь они потеряли практически все.

«Всю жизнь муж строил. Радость наша была. <...> Это же наша радость! Тут дети уже звонили, спрашивают <...>. Все только убрали, помыли с зимы, и вот оно...», - сообщила со слезами одна из жительниц сгоревшего поселка.

В Курганской области и на Большом Урале в целом этот сезон пожароопасной ситуации начался раньше обычного. Снег здесь был буквально 2-3 недели назад. Но вот засушливая погода и сильные ветра превратили прошлогоднюю листву в порох. Начались низовые пожары.

«Здесь была сухая трава, и как ветер, так сразу на наш дом потом огонь перекинулся», - рассказала еще одна женщина.

Другие поселенцы рассказали, что «ветер же сильный был вчера, уже всюду полыхало, уже начали взрываться баллоны здесь».

Утром близ Кургана шел мощный дождь и это на какое-то время облегчило работу сотрудникам МЧС РФ, которые тушат пожар вокруг областного центра. Но после обеда вновь начинает пробиваться солнце, поднимается ветер - это очень опасный сигнал для спасателей и для жителей близлежащих населенных пунктов.

Курган затянут дымом, в столице Зауралья чувствуется запах гари. Тем не менее, в МЧС заявляют, что угрозу для населенных пунктов первый удар лесных пожаров этого года не несет.

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