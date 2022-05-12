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В ЦБ РФ назвали кризис нынешнего года одним из самых существенных с 90-ых

Марина Крижановская
03:18 12.05.2022
Нормализация экономической ситуации ожидается к 2024 году, тогда же прирост ВВП ожидается на уровне от 2,5% до 3,5%.
В ЦБ РФ назвали кризис нынешнего года одним из самых существенных с 90-ых
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Банк России сообщил, что нынешний кризис 2022 года является одним из самых сильнейших для России, начиная с 1990-ых годов. Сообщается, что благодаря предпринимаемым российским правительством и Банком России мерам, будет осуществлен переход экономики «к новым равновесным трендам». Об этом сообщается в подготовленном докладе по денежно-кредитной политике Банка России.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года - один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-ых годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», - сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ввиду санкционных ограничений, затрагивающих экспорт, «выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка».

В этом контексте прогнозируется формирование новых экономических связей и рынков сбыта к середине следующего года.

«По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года - сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», - сообщает финансовый регулятор.

Нормализация экономической ситуации ожидается к 2024 году, тогда же прирост валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне от 2,5% до 3,5%. Однако этот показатель может измениться в большую сторону за счет развития технологий и развития человеческого капитала.

«В 2024 году новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5-3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала», - говорится в докладе ЦБ России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом плане для экономики Подмосковья. Он сообщил, что на удаленных территориях в одиннадцати городских округах введут нулевую ставку по налогу на прибыль. Сообщается, что такой шаг позволит создать 50 тысяч рабочих мест на этих территориях.

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