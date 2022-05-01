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«Россия - это семья»: Прилучный объяснил, почему присоединится к «Бессмертному полку»

Елизавета Потейчук
22:53 01.05.2022
По словам Павла Прилучного, в период, когда в мире идет война, нельзя говорить плохо о той стране, в которой ты живешь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Актер театра и кино Павел Прилучный рассказал, что в этом году присоединится к акции «Бессмертный полк». Он также сообщил, что в его семье участником Великой Отечественной войны был дядя, который служил в Ленинградском полку.

«Конечно, хочется поддержать всю эту ситуацию. Естественно, я буду участвовать в «Бессмертном полку». Мы с детьми пойдем точно на Парад, а там (в «Бессмертном полку» - прим. ред.) может быть, давка будет и все остальное, поэтому деток надо поберечь», - отметил актер в беседе со «Звездой».

По словам Прилучного, в период, когда в мире идет война, нельзя говорить плохо о той стране, в которой ты живешь. Актер провел аналогию по ситуации на Украине с семейными отношениями.

«Для меня это то же самое, как семья. Когда муж с женой ругаются или у мужа происходит какой-нибудь конфликт с другим человеком, а жена прилюдно будет его унижать и говорить, что он самый нехороший человек на свете. Россия - это семья. Потом, после той ситуации с конфликтом можно ему сказать: “Слушай, мне кажется, ты не прав был, негодяй”. Но не при всех и не так. И то же самое с Россией. Мы должны поддержать наших ребят, которые там сейчас воюют за нас», - резюмировал актер.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания запретили проведение на своей территории акции «Бессмертный полк». Запрещены как шествия, так и церемонии возложения цветов к мемориалам.

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