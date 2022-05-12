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Жительница Испании с флагом РФ в руках вступила в перепалку с украинскими активистами

Марина Крижановская
02:03 12.05.2022
Гуляя по городу с триколором России в День Победы, женщина была остановлена другими женщинами, поддерживающими Украину.
Жительница Испании с флагом РФ в руках вступила в перепалку с украинскими активистами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Жительница Мадрида стала защищать вклад СССР в борьбе с фашизмом в споре с проукраинскими активистами. При этом испанская жительница держала российский флаг в руках. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Так, в День Победы, гуляя по городу с триколором России, женщина была остановлена другими женщинами, поддерживающими Украину.

Испанка заявила, что если бы не вклад Советского Союза в борьбу с нацистами, то «я и многие другие оказались бы в концентрационных лагерях или в газовых камерах».

«Советский Союз победил нацистов. Если бы нацисты победили, то такие люди, как я и многие другие, оказались бы в концентрационных лагерях или в газовых камерах», - заявляет она на видеоролике.

Жительница Мадрида напомнила, что 9 мая весь мир отмечает поражение нацистского режима, приверженцы которого «поехали на Украину и убивали десятками украинских евреев и украинцев».

«Благодаря Красной армии сегодня мир наслаждается демократией. В Красной армии служили и украинцы», - продолжала отстаивать свое мнение женщина с флагом.

Ее несколько раз пытались перебить. Одна из украинок, указав на российский флаг, попросила женщину «выбросить это». Та не подчинилась, выкрикнув в завершение «Да здравствует Россия! Да здравствует Путин!»

Ранее в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Украины оборудовали укрепрайон площадью свыше 170 квадратных километров в агломерации Краматорск-Славянск.

Сообщается, что в густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки. При этом, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности.

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