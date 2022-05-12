По их словам, там, где еще можно «нелегально» приобрести цветы, стоимость розы доходит до четырех евро.

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Жители Риги сообщили, что в городе перестали продавать цветы, чтобы помешать людям нести их к монументу Освободителям.

По их словам, там, где еще можно «нелегально» приобрести цветы, стоимость розы доходит до четырех евро.



Ранее в Риге арестовали юношу, который 10 мая подошел к памятнику Освободителям с флагом Российской Федерации. Мать юноши сообщила, что к ней домой приехали с обысками силовики.

До этого депутаты парламента Латвии разрешили снос монумента Освободителям в Риге. Был одобрен законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Российской Федерацией об охране памятников советским воинам, что избавило их от юридического препятствия для сноса монумента.