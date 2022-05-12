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МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано более 19,5 тысячи человек

22:11 12.05.2022
Согласно заявлению МО РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 237 256 человек, из которых 215 583 ребенка.
МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано более 19,5 тысячи человек
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей. Об этом на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны России, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 237 256 человек, из которых 215 583 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 165 876 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 7 810 за прошедшие сутки.

«Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть - в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонны гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что 12 мая 2022 года проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 231 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Долины Харьковской области ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины. Согласно словам официального представителя МО РФ, в частности, поражено 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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