МО: артиллерия РФ уничтожила в районе Долины Харьковской области ЗРК С-300 ВСУ

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Артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила в районе Долины Харьковской области ЗРК С-300 Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - сообщил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного украинского комплекса С-300 под Харьковом. Согласно заявлению МО РФ, под Харьковом и под Славянском были уничтожены три украинские пусковые установки РСЗО «Смерч» и два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов