МО: средства ПВО РФ в течение дня уничтожили 5 БПЛА ВСУ

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка, Донецк. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, официальный представитель МО РФ заявил об уничтожении 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Ранее Минобороны России сообщило о потере Украиной 3 013 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации. Также за все это время были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 ЗРК, 364 установки РСЗО, добавили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов