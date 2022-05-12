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Екатерина Гусева провела концерт для участников спецоперации в госпитале имени Мандрыка в Москве

21:32 12.05.2022
Екатерина Гусева выступила в рамках акции «Лучшим воинам мира».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заслуженная артистка России Екатерина Гусева выступила перед участниками специальной военной операции на Украине в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве. Выступление артистки прошло в рамках акции «Лучшим воинам мира».

«Здравствуйте драгоценные наши воины-миротворцы, наши многоуважаемые бесценные врачи! Хочу скрасить перерыв прекрасными песнями о весне, о любви, о молодости, о красоте. О любви... Хочу выразить вам это чувство от себя и от детей своих, от мамы с мужем, и от всей нашей родной страны, низко поклониться вам. Поблагодарить вас! Вы наша защита, наша гордость! Мы вас очень любим, ценим, боготворим!», - сказала Гусева со сцены перед публикой.

Артистка исполнила музыкальные композиции и стихи известных авторов о жизни, весне и любви. После концерта Екатерина Гусева пообщалась с военнослужащими и медицинским персоналом, а также раздала автографы.

Ранее заслуженная артистка России Зара в рамках акции «Лучшим воинам мира» провела творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине. Зара неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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