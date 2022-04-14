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«Это долг каждого артиста»: певица Зара выступила перед военными РФ в госпитале имени Мандрыка

05:16 14.04.2022
Российская артистка выступила с концертом перед военнослужащими-участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заслуженная артистка России Зара в среду, 13 апреля, провела творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине. Сейчас военнослужащие проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве. Таким образом, певица присоединилась к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

«Нам всем предстоит пройти непростой путь. Но все будет хорошо благодаря вам, храбрым, доблестным воинам, которые защищают нас. Низкий вам поклон», - заявила Зара, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

Артистка Зара неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике.

«Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде - это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят - он обязательно должен приехать к этим зрителям», - подчеркнула певица.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил России. Она призвана поддержать военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

В рамках акции российских военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Немногим ранее очередные участники специальной военной операции были удостоены государственных наград Российской Федерации. Так, «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и «Жукова» были вручены солдатам, сержантам и офицерам. Награждение осуществил генерал-полковник Александр Лапин - командующий Центральным военным округом. Обращаясь к военнослужащим, он поблагодарил их за воинский труд, за роль, которую они играют в освобождении от нацизма.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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