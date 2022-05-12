Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Позиция Российской Федерации по поводу желания Киева вступить в Европейский союз изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский.
Как передает агентство РИА Новости, Полянский не видит в настоящее время условий для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.
«Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», - сказал Полянский.
Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила на пятницу заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологической деятельности США на Украине. Сообщается, что заседание запланировано 13 мая на 17:00 по московскому времени завтра.