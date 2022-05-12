Украина потеряла 3 013 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

Также за все это время были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 ЗРК, 364 установки РСЗО, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Иван Родионов, РИА Новости

С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 3013 танков и бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за все это время были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 821 беспилотник, 303 ЗРК, 364 установки РСЗО, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил он.

Генерал-майор поделился успехами российских ракетчиков и артиллеристов. Как заявил Конашенков, удалось поразить 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской группировки, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В районе Коротыч Харьковской области уничтожен ЗРК С-300 противника.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета российских истребителей Су-35С в рамках спецоперации. Отмечалось, что российские самолеты наносят удары по средствам ПВО противника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов