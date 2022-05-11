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МО РФ: на Украину доставлено около 19 тысяч тонн гумпомощи

22:23 11.05.2022
Согласно заявлению Минобороны, всего с начала спецоперации РФ из ЛДНР и Украины эвакуировано уже 1 217 681 человек, из которых 211 577 детей.
МО РФ: на Украину доставлено около 19 тысяч тонн гумпомощи
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 456 человек, в том числе 1 353 ребенка. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 217 681 человек, из которых 211 577 детей.

Представитель МО РФ сообщил, что государственную границу Российской Федерации пересекло 158 066 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 1 415 за прошедшие сутки.

«Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две - в Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

По словам Михаила Мизинцева, 11 мая 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации обнародовало подтверждающие документы о работе биолабораторий на Украине. В частности, в МО РФ продемонстрировали доказательство распространения в ЛНР фальшивых денег, которые были заражены штаммом туберкулеза.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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