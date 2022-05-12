МО: авиация РФ поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки ЛНР

Согласно заявлению МО РФ, также было поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация Российской Федерации уничтожила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно заявлению МО РФ, также было поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны Российской Федерации сообщили об уничтожении 13 украинских беспилотников. По словам Игоря Конашенкова, БПЛА были уничтожены в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов