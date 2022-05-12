В Минобороны России заявили об уничтожении 13 украинских беспилотников

Были уничтожены беспилотники в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях, а также в ДНР и ЛНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе 13 беспилотников противника в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой Народной Республики, Окнино и Фабричное Луганской Народной Республики, Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он сообщил об уничтожении силами ракетных войск и артиллерии украинского комплекса С-300 под Харьковом. В общей сложности с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 3013 танков и бронемашин, отметил генерал-майор.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого вылета российских истребителей Су-35С в рамках спецоперации. Отмечалось, что российские самолеты наносят удары по средствам ПВО противника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов